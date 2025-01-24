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كمائن الموت، كتائب القسام تبدأ بث سلسلة عمليات المقاومة السرية بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

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كمائن الموت، كتائب القسام تبدأ بث سلسلة عمليات المقاومة السرية بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

كمائن الموت، كتائب القسام تبدأ بث سلسلة عمليات المقاومة السرية بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:35 مساءً - كمائن الموت، بدأت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بث سلسلة كمائن الموت التي ترصد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة.

القسام تبدأ بث سلسلة كمائن الموت

وبثت القسام، اليوم الجمعة، فى إطار سلسلة كمائن الموت، مشاهد من تصدي مقاتليها لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في التوغل الأخير في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

 

وقالت كتائب القسام إن هذه المشاهد تعتبر الجزء الأول من سلسلة “كمائن الموت في بيت حانون، الشاهد والبرهان”، وترصد العمليات التي حدثت بين 29 ديسمبر 2024 و7 يناير 2025.

 

ووثقت مشاهد كمائن الموت، عملية قنص جندي إسرائيلي بـ بندقية الغول القسامية في منطقة السكة ببيت حانون، وتضمنت أيضا قتل قناص إسرائيلي ومساعده واستهداف القوة الإسرائيلية المتحصنة في المنزل بـ5 قذائف مضادة للأفراد.

كذلك، أظهرت اللقطات التى بثتها القسام تفجير عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية من طراز “ميركافا” في منطقة السكة، بعد زرعها في طريق الآلية العسكرية.

بداية بث سلسلة كمائن الموت تستهدف كتيبة جرانيت 932

ووفق مشاهد القسام فى بداية بث سلسلة كمائن الموت، فقد تم تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد بشكل مباشر في قوة إسرائيلية من كتيبة “جرانيت 932” والإجهاز على ما تبقى منها من مسافة صفر.

 

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن هذه العملية أسفرت أيضا عن قتل قائد سرية في الكتيبة ونائبه وعدد آخر من الجنود الإسرائيليين.

 

وظهر قائد كتيبة بيت حانون التابعة لكتائب القسام حسين فياض في الفيديو، وقال إنه “يقف في المكان الذي شهد قتل نائب قائد لواء ناحال”، مؤكدا أن “جيش الاحتلال لن يمر في المنطقة من دون أن يعاقب”.

 

ووثقت القسام أيضا عملية جهادية جرت في 6 يناير الجاري، وتظهر تفجير عبوة شديدة الانفجار في منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 3 عسكريين، وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة.

عمليات القسام، كلمتك

وفي ذات اليوم، عرضت القسام لقطات توثق استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في شارع “دمرة” بقذيفتين مضادتين للأفراد.

 

وشملت اللقطات تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية من طراز “دي 9” بعبوة شديدة الانفجار، وسط تكبير مقاتلي القسام.

 

ومنتصف شهر يناير الجاري، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن طاقما كاملا من لواء النخبة “ناحال” قُتلوا في بيت حانون شمال قطاع غزة، في حين قالت القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة إن 15 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال أسبوع في بيت حانون.

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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