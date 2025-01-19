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خبير عسكري يكشف موعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا - أخبار كلمتك

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خبير عسكري يكشف موعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف موعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 11:00 مساءً - أكد العميد محمود محيى الدين الخبير العسكري، أننا أمام وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة سيؤدي إلى وقف دائم وهذه رغبة أمريكية وليست إسرائيلية.

 

انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: إسرائيل سحبت قوات من محور نتساريم بصورة تسمح بالعبور، وفي اليوم الـ22 سينسحب كل الجيش من المحور إلى خارجه.

 

سيطرة حماس على قطاع غزة

ولفت إلي أن حركة حماس مازالت موجودة في قطاع غزة، وهذا شأن فلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل ستنسحب نهائيا من محور فيلادلفيا في اليوم الخمسين من الاتفاق.

 

موقف المفاوض الفلسطيني من اقتطاع جزء لإسرائيل

وأكد “محيى الدين”: أن المفاوض الفلسطيني لن يقبل باقتطاع أي جزء من أرضه لتأمين إسرائيل.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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