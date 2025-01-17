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ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

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ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

ترامب يبحث قضايا عدة في مقدمتها التجارة مع نظيره الصيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:46 مساءً - قال الرئيس الأمريكي المنتتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة:" أجريت اتصالا مع الرئيس الصيني بحثنا فيه قضايا عدة في مقدمتها التجارة".

اتصال هاتفي بين ترامب والرئيس الصيني 

وأضاف ترامب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني، شي جين، اليوم الجمعة:" أتوقع أن نحل العديد من المشكلات مع الصين".

وفي المقابل قال  الرئيس الصيني، شي: نولي أهمية كبيرة لاتصالاتنا ونأمل في بداية إيجابية للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن  الرئيس الصيني شي جين بينج، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ترامب وشي يجريان محادثة هاتفية

وقالت الوكالة الصينية في تقريرها إن  "شي جين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الجمعة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن نائب الرئيس هان تشنغ سيحضر حفل تنصيب ترامب.

حرب تجارية بين الصين وأمريكا 

وفي نوفمبر الماضي، قال الرئيس الصيني خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إن الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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