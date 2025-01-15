الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار في غزة نتاج إدارة بايدن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:35 مساءً - علقت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل، قائلة: “إن الاتفاق جاء نتاج إدارة بايدن والمسئولون فيها جابوا العالم لدعم مقترحه”.

وأوضحت الخارجية الأمريكية: الصور من غزة وتل أبيب تظهر أملا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ويجب جعله سلاما مستداما، وأن التنسيق مع الإدارة المقبلة كان مفيدا في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

بينما رحبت الخارجية الإماراتية بالقرار، قائلة: إن الإمارات ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثني على جهود قطر ومصر والولايات المتحدة.

وقبل وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، “يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة”.

رئيس الوزراء القطري يعلن رسميا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

وتابع رئيس الوزراء القطري: مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية، لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

غزة، كلمتك

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد 19 من يناير، وحسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.

الشيخ محمد عبد الرحمن يؤكد مناقشة إسرائيل وحماس خطوات التنفيذ

واستطرد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

في ذات السياق، هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم التأكيد رسميا في إسرائيل على صفقة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال وقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهرا، والذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى في القطاع.

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