هل تفشل مفاوضات تبادل الأسرى في غزة بسبب "السنوار"؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:35 مساءً - أصبحت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة على شفا الانهيار، بسبب إصرار حركة حماس على استعادة جثمان يحيى السنوار، رئيس مكتبها السياسي، الذي استشهد في أكتوبر الماضي.

وتسعى الحركة لتحقيق مكاسب رمزية من خلال إدراج الجثمان في الصفقة، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع.

رفض إسرائيلي

مصادر إسرائيلية أوضحت أن تل أبيب رفضت طلبًا من "حماس" بشأن تضمين جثة السنوار في المرحلة الأولى من الاتفاق، وأكدت أن هذا المطلب "لن يتم تنفيذه تحت أي ظرف".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استشهاد السنوار في اشتباك مسلح بمدينة رفح الفلسطينية يوم 17 أكتوبر 2024، موضحًا أنه تم التعرف على هويته من خلال فحوصات الحمض النووي وسجلات الأسنان والبصمات.

وأعقب ذلك تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه: "مقتل السنوار يشكل نقطة تحول جديدة في مسار غزة بعيدًا عن سيطرة حماس".

التوتر حول هذا الملف يعقد المفاوضات التي وصفها وسطاء دوليون بأنها كانت على وشك التوصل إلى اتفاق، ما يثير مخاوف من انهيار الجهود الدبلوماسية لإحراز تقدم في هذا المسار.

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