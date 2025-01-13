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موافقة بضغوط ترامب، صياغة مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

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موافقة بضغوط ترامب، صياغة مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

موافقة بضغوط ترامب، صياغة مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:20 مساءً - كشفت مسؤول مطلع، إن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى النهائية، أُرسلت إلى كل من إسرائيل وحركة حماس للموافقة عليها.

انفراجة في اجتماع منتصف الليل بقطر 

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز"، أنه تم التوصل إلى انفراجة في الدوحة بعد منتصف الليل في أعقاب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

 

وحسب "رويترز" ذكر المسؤول، أن رئيس وزراء قطر التقى بقادة من حماس، في حين التقى ويتكوف بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق، لكن مسؤولا إسرائيليا آخر نفى تلقي إسرائيل مسودة الاتفاق حتى الآن.

 

هذا وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن هناك تقدما في المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى، وأنهم يعملون بشكل مكثف لإنجاز الصفقة قريبا، كما نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "يمكن القول بحذر إننا قريبون من إمكانية إتمام صفقة التبادل".

اجتماع متوتر بين نتنياهو ومبعوث ترامب 

فى ذات السياق أكدت وسائل إعلام عبرية، أن ويتكوف  مبعوث ترامب ضغط على نتنياهو للتوصل لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونقلت  صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين قولهم، أن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين نتنياهو ومبعوث ترامب، بعد مارس على ضغوطات على رئيس وزراء الإسرائيلي لإتمام الصفقة قبل تنصيب الرئيس يوم 20 يناير الجاري.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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