موافقة بضغوط ترامب، صياغة مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:20 مساءً - كشفت مسؤول مطلع، إن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى النهائية، أُرسلت إلى كل من إسرائيل وحركة حماس للموافقة عليها.

انفراجة في اجتماع منتصف الليل بقطر

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز"، أنه تم التوصل إلى انفراجة في الدوحة بعد منتصف الليل في أعقاب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وحسب "رويترز" ذكر المسؤول، أن رئيس وزراء قطر التقى بقادة من حماس، في حين التقى ويتكوف بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق، لكن مسؤولا إسرائيليا آخر نفى تلقي إسرائيل مسودة الاتفاق حتى الآن.

هذا وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن هناك تقدما في المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى، وأنهم يعملون بشكل مكثف لإنجاز الصفقة قريبا، كما نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "يمكن القول بحذر إننا قريبون من إمكانية إتمام صفقة التبادل".

اجتماع متوتر بين نتنياهو ومبعوث ترامب

فى ذات السياق أكدت وسائل إعلام عبرية، أن ويتكوف مبعوث ترامب ضغط على نتنياهو للتوصل لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين قولهم، أن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين نتنياهو ومبعوث ترامب، بعد مارس على ضغوطات على رئيس وزراء الإسرائيلي لإتمام الصفقة قبل تنصيب الرئيس يوم 20 يناير الجاري.

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