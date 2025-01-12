لتدعيم علاقات السودان، البرهان يصل إلى غينيا بيساو فى ثاني محطاته الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 10:40 مساءً - استقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو، مساء اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي وصل إلى غينيا تلبية لدعوة من رئيس الدولة.

البرهان يصل إلى غينيا بيساو ضمن جولته الأفريقية

وأجريت مراسم استقبال رسمية لـ رئيس المجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في القصر الرئاسي في العاصمة الغينية بيساو، وسط حضور رفيع المستوى من المسؤولين الغينيين.

ويرافق رئيس مجلس السيادة في زيارته كل من وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ركن ميرغني إدريس سليمان.

تصريحات البرهان فى ختام زيارته إلى مالي

وفى ختام زيارته إلى مالي قبل التوجه إلى غينيا بيساو، قمن عبدالفتاح البرهان مواقف مالي الداعمة والمساندة للسودان فى كافة المحافل الدولية والإقليمية وحرصها على سيادة ووحدة واستقرار السودان.

زيارة البرهان إلى غينيا بيساو، كلمتك

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أن زيارته لجمهورية مالي تأتي في إطار تعزيز التعاون بين السودان والدول الإفريقية والتعاضد والتآخي ودعم السيادة الوطنية للدول الإفريقية، كما أنها تهدف إلى فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد البرهان، على أهمية توحيد المواقف السياسية فى المحافل الدولية والإقليمية تجاه قضايا القارة الإفريقية والسعى لإيجاد الحلول لقضايا القارة داخل البيت الإفريقي، داعيًا إلى ضرورة تقوية المنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف: "أننا نرحب بكل ما طرح من مستقبل للتعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص السودان على بناء علاقات قوية وراسخة مع جمهورية مالي لخدمة مصالح البلدين وتقوية المواقف الوطنية، معلنًا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان وزارية مشتركة لدعم وتعزيز مستقبل التعاون المشترك بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.