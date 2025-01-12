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الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية - أخبار كلمتك

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الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية - أخبار كلمتك

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 08:00 مساءً - قال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن هناك ثباتا واستمرارا في العلاقات المصرية الأمريكية، والبلدين يجمعهما علاقات استراتيجية على مدار 4 عقود، وهناك منفعة متبادلة من الشراكة بين القاهرة وواشنطن.

العلاقات المصرية الأمريكية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"العلاقة بين مصر وأمريكا عابرة للحزبين الحاكمين في أمريكا، ونراهن على التعاون المثمر بين القاهرة وواشنطن خلال الفترة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترامب".

العلاقات المصرية السعودية الإماراتية

وبسؤاله بشأن ما يثار من شائعات عن توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية، لفت إلى أنالعلاقات المصرية السعودية الإماراتية وثيقة وراسخة وفي أفضل حالاتها وهناك تعاون مثمر على كافة الأصعدة، ولا يجب الانتباه لأي تعليقات سلبية هنا أو هناك".

دعم الصومال

وأشار:"نتعاون مع دولة الصومال من أجل فرض سيطرتها على كامل اراضيها وحماية حدودها، وهناك أهمية لدعم مقديشيو وكافة الدول المشاطئة على البحر الأحمر لحفظ أمنها واستقرارها وفرض سيطرتها على حدودها".
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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