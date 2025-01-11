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كندا ترسل فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:45 صباحاً -  أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن كندا أرسلت فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على حرائق لوس أنجلوس.

 

150 مليار دولار خسائر الحرائق في لوس أنجلوس

 وأعلنت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، صباح اليوم السبت، بأن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل لـ 150 مليار دولار.

 

حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس الأمريكية

 وقال مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس في تحديث إن عدد الوفيات جراء الحرائق الهائلة ارتفع إلى 10 أشخاص.

 

سلسلة من الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس

 ويواصل رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الجهود للسيطرة على سلسلة من الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس التي خلفت خسائر ضخمة وأتت على ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى من الساحل الهادئ إلى باسادينا، وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

ويكافح رجال الإطفاء ضد الحرائق التي انتشرت عبر المنطقة الشاسعة، بما في ذلك حرائق ضخمة في باسيفيك باليساديس وألتادينا التي كانت لا تزال مشتعلة حتى مساء الخميس الماضي.

 

الحرائق الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا

 وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

وتابع بايدن: "هذه هي أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ كاليفورنيا"، مضيفا: "تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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