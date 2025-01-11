كندا ترسل فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:45 صباحاً - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن كندا أرسلت فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على حرائق لوس أنجلوس.

150 مليار دولار خسائر الحرائق في لوس أنجلوس

وأعلنت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، صباح اليوم السبت، بأن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل لـ 150 مليار دولار.

حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس الأمريكية

وقال مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس في تحديث إن عدد الوفيات جراء الحرائق الهائلة ارتفع إلى 10 أشخاص.

سلسلة من الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس

ويواصل رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الجهود للسيطرة على سلسلة من الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس التي خلفت خسائر ضخمة وأتت على ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى من الساحل الهادئ إلى باسادينا، وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

ويكافح رجال الإطفاء ضد الحرائق التي انتشرت عبر المنطقة الشاسعة، بما في ذلك حرائق ضخمة في باسيفيك باليساديس وألتادينا التي كانت لا تزال مشتعلة حتى مساء الخميس الماضي.

الحرائق الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

وتابع بايدن: "هذه هي أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ كاليفورنيا"، مضيفا: "تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن".

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