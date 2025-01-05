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عطل تقني يضرب خدمات الإنترنت في الكويت لهذا السبب - أخبار كلمتك

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عطل تقني يضرب خدمات الإنترنت في الكويت لهذا السبب - أخبار كلمتك

عطل تقني يضرب خدمات الإنترنت في الكويت لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:50 مساءً - أعلنت السلطات الكويتية تعطل خدمة الإنترنت في البلاد بسبب انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية.

 

تعطل خدمة الإنترنت في الكويت

وقالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت في بيان اليوم الأحد إن خدمات الإنترنت في البلاد تأثرت يوم أمس لدى إحدى شركات الاتصالات نتيجة انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية.

وأضافت الهيئة أنها تتابع مع الشركة المتأثرة عمليات إصلاح الكابل المقطوع لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

 

مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة

وأوضحت الهيئة العامة للاتصالات في الكويت أنها تعمل على التحقيق مع الشركة للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلًا، بما في ذلك الاعتماد على كابلات بديلة للاستفادة من الشبكة المتاحة، بهدف منع تكرار مثل هذه الحالات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجميع المستخدمين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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