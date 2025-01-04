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أسيرة إسرائيلية: بقاؤنا أحياء مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا (فيديو) - أخبار كلمتك

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أسيرة إسرائيلية: بقاؤنا أحياء مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا (فيديو) - أخبار كلمتك

أسيرة إسرائيلية: بقاؤنا أحياء مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 05:10 مساءً - نشرت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - اليوم السبت مقطع فيديو لأسيرة إسرائيلية تدعى، ليري ألباج، الأسيرة في غزة منذ أكثر من 450 يوما.

 

فيديو أسيرة إسرائيلية في قطاع غزة 

وقالت الأسيرة الإسرائيلية خلال الفيديو: أسألكم يا حكومة إسرائيل، هل تريدون قتلنا؟ ونحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا.
 

وأضافت الأسيرة الإسرائيلية في حديثها: "العالم بدأ ينسانا ولا يهتم بمعاناتنا، وبقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا".

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

وبالأمس الجمعة ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل سلمت حماس قائمة بأسماء 34 أسيرا تطالب بإطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وأضافت وسائل إعلام عبرية، أن هدف إسرائيل إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الأحياء المدرجة أسماؤهم في القائمة، والمفاوضات تتقدم ببطء شديد وسيكون من الممكن الأسبوع المقبل معرفة إمكانية سد الفجوات.

جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل 

وفي المقابل قالت حركة حماس في بيان لها: إننا جادون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

 

وأضافت حركة حماس في بيانها: أن "الجولة الجديدة من المفاوضات ستركز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافق على تفويض كاف لوفد التفاوض الذي غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

 

نتنياهو يوافق على تفويض الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة 

وقالت الصحيفة العبرية في تقريرها: "إنه تم اعتماد تفويض وفد المحادثات بشأن صفقة الرهائن في الدوحة خلال اجتماع عقده نتنياهو "، مشيرة إلى وجود فجوات في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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