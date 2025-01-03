سفينة حفر تصل مصر الأسابيع المقبلة، شركة إيني تواصل العمل في حقل ظهر البحري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 06:49 مساءً - أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة، أنها تستعد لاستئناف الحفر في حقل غاز ظهر البحري في مصر، مشيرة إلى أن سفينة الحفر من المقرر أن تبحر خلال الأسابيع المقبلة إلى مصر.

شركة إيني تستعد لاستئناف الحفر في حقل غاز ظهر البحري في مصر

وذكرت وكالة رويترز في تقرير لها، أن شركة إيني من المقرر أن تنتقل سفينة الحفر "سايبم 10000" إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة حيث ستبدأ حملة الحفر باستخدام التقنيات الحديثة بهدف زيادة إنتاج الغاز.

وقال المتحدث باسم إيني: "كما ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تؤكد إيني أنها تستعد لاستئناف الحفر في حقل غاز ظهر بشرق البحر المتوسط".

شركة إيني ترسل

وبالأمس الخميس، أعربت وزارة البترول والثروة المعدنية عن استيائها الشديد من نشر وتداول الأخبار المغلوطة، دون السعي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصلية، سواء عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أو شركة إيني المشغلة لحقل ظهر.

وزارة البترول تنفي أخبار توقف شركة إيني عن إنتاج الغاز في مصر

وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة على تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا، وهو ما تؤكده تصريحات الشركة لجريدة الأخبار بتاريخ 30/ 12/ 2024، بأن سفينة الحفر تستعد للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.

وختامًا، تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي معلومات تخص قطاع البترول والثروة المعدنية بمصر، وذلك بالتواصل المباشر مع المتحدث الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]). كما تؤكد الوزارة على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تنشر أخبارًا مغلوطة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.

وكانت صحيفة الشرق بلومبرج قد نشرت خبرا وتناقلته عنها بعض وسائل الإعلام عن تأجيل شركة "إيني" الإيطالية لإنتاج كميات جديدة من الغاز من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلًا من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء؛ وهو ما تنفيه وزارة البترول جملة وتفصيلا.



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