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رسالة غاضبة من واشنطن لوزير الخارجية السوري الجديد - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 08:55 صباحاً - سوريا، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن فحوى رسالة سلّمها المبعوث الأمريكي الخاص، دانيال روبنشتاين، لـ  وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد حسن الشيباني، الأحد الماضي، تعرب فيها واشنطن عن قلقها العميق إزاء التقارير المتزايدة حول تصاعد العنف في سوريا ضد الأقليات.

وأكدت الرسالة على ضرورة وقف الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة متشددة في ظل التحولات السياسية الجارية في البلاد.

وخلال اجتماعه مع الشيباني في  دمشق، شدد روبنشتاين على ضرورة وقف الهجمات الانتقامية التي قد تعمق الانقسامات في سوريا.

من جانبه، أكد الشيباني رفض الإدارة الانتقالية لهذه الممارسات، مشيرًا إلى أن أغلبها يُنفذ من قبل جماعات خارج سيطرة هيئة تحرير الشام.

وأشار إلى أن جهود تسريح الميليشيات ودمجها في جيش وطني موحد تجري على قدم وساق.

ودعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى مراقبة الوضع في سوريا عن كثب، مع تأكيدها على ضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان شمولية الحكومة الانتقالية. وتستمر واشنطن في إجراء حوارات مكثفة مع هيئة تحرير الشام لضمان التزامها بتعهداتها.

تأتي هذه المخاوف في سياق سقوط نظام بشار الأسد، الذي حكم سوريا لأكثر من خمسة عقود، وخلف وراءه تحديات كبرى بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية.

وأكدت واشنطن أن الهجمات الانتقامية التي تستهدف الأقليات وأعضاء النظام السابق من شأنها تقويض جهود الاستقرار في البلاد وإضعاف العملية السياسية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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