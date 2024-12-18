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وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الـ21 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الـ21 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الـ21 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم فى الدورة الـ٢١ لمجلس وزراء مجموعة الدول الثماني النامية D8 والتي تُعقد في إطار التحضير للقمة الحادية عشر لمجموعة الدول الثماني النامية والتي يتفضل رئيس الجمهورية برئاستها غدا بحضور رؤساء الدول والحكومات.

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تسلم مصر رئاسة مجموعة الدول الثماني النامية من بنجلاديش

شهد اجتماع مجلس وزراء مجموعة الدول الثماني تسلم مصر رئاسة المجموعة من جمهورية بنجلاديش. 

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 تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتناول الوزير عبد العاطي في كلمته التوقيت الدقيق الذي تنعقد فيه القمة، وتزامنها مع أحداث إقليمية ودولية ضاغطة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مبرزا تداعياتها المباشرة على الدول النامية. وتناول الوزير عبد العاطى تبعات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من كارثة إنسانية وتدمير للبنية التحتية، فضلًا عن امتداد العدوان الإسرائيلي إلى سوريا ولبنان فى انتهاك صارخ للقانون الدولي، وهو ما دفع مصر إلى المبادرة بعقد جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان خلال أعمال القمة غدًا.

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استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري

وحول آفاق التعاون المستقبلي لدول المجموعة، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون بين أعضاء المجموعة في كافة القطاعات واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، مشددًا على أهمية تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ لتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة فضلًا عن تمكين الشباب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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