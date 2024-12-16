المصري للتأمين ينظم ورشة عمل التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات وتعزيز الأمن السيبراني - أخبار كلمتك

المصري للتأمين ينظم ورشة عمل التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات وتعزيز الأمن السيبراني - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي بين لاتسيو وإنتر ميلان - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي بين لاتسيو وإنتر ميلان - أخبار كلمتك

النيجيرية شيامكا تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

النيجيرية شيامكا تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

رونوين ويليامز أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

رونوين ويليامز أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي على الفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا - أخبار كلمتك

تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي على الفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا - أخبار كلمتك

مازيمبي الكونغولي يتوج بجائزة أفضل ناد كرة قدم للسيدات في أفريقيا - أخبار كلمتك

مازيمبي الكونغولي يتوج بجائزة أفضل ناد كرة قدم للسيدات في أفريقيا - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي وإكرامي أبرز غيابات بيراميدز عن مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

رمضان صبحي وماييلي وإكرامي أبرز غيابات بيراميدز عن مواجهة الاتحاد بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

حمادة هلال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" - أخبار كلمتك

حمادة هلال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "ياريت أهالينا ما ربونا" - أخبار كلمتك

سي إن إن: روسيا بدأت انسحابا واسع النطاق من سوريا - أخبار كلمتك

سي إن إن: روسيا بدأت انسحابا واسع النطاق من سوريا - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تصرح بشأن اي ضربة عسكرية جديدة ضدها - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تصرح بشأن اي ضربة عسكرية جديدة ضدها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بريطانيا ترسل وفدا إلى دمشق للقاء الحكومة الانتقالية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بريطانيا ترسل وفدا إلى دمشق للقاء الحكومة الانتقالية - أخبار كلمتك

بريطانيا ترسل وفدا إلى دمشق للقاء الحكومة الانتقالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - أعلنت وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء اليوم الإثنين، إرسال وفدا إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الحكومة الانتقالية.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "المسؤولون البريطانيون سيجتمعون مع السلطات الجديدة في سوريا".

 

وفد تركي قطري يزور دمشق للقاء الجولاني

وفي وقت سابق من الخميس الماضي، أفادت شبكة «سكاي نيوز»، نقلا عن وزارة الإعلام السورية، بأن وفدًا يضم وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري يزور دمشق ويعتزم لقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع المعروف بـ«أبو محمد الجولاني.


الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

وعبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف العمليات".

وأضافت الحكومة في بيانها أن قطر وتركيا "تعهدتا أيضا بإعادة فتح سفارتيهما".

 

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025. 

وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة، قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى إطاحة بشار الأسد.

إدارة العمليات العسكرية في سوريا توجه نداء لأفرادها 

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "نهيب بجميع الثوار الالتزام بتعليمات عدم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".

وأضافت إدارة العمليات العسكرية في سوريا: "أي تصرف فردي لا يتوافق مع التعليمات لا يمثلنا وسنواجهه بكل حزم وصرامة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تبدأ اجتماعاتها بشأن عزل الرئيس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق