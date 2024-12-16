الاحتلال يستهدف مدارس النازحين في غزة ووزير الأمن يتحدث عن قرب صفقة تبادل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 70% من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المخصصة لإيواء النازحين في قطاع غزة، في تصعيد خطير يندرج ضمن ما وصفته جهات حقوقية بسياسة "القتل المتعمد للمدنيين".

وفي سياق متصل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الأمن يسرائيل كاتس قوله إن "صفقة التبادل باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضمون الصفقة أو الأطراف المعنية.

فيما قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن كل المنظومات الإسرائيلية تستعد لعملية ضد إيران بسبب الاحتمال الضعيف للحل الدبلوماسي.

كاتس يهدد بعملية عسكرية ضد إيران

وتطرق كاتس خلال إفادة له أمام الكنيست إلى الخطر الذي تشكله إيران وبرنامجها النووي، مهددا بأن كافة أنظمة الدفاع تستعد للتعامل مع إيران.

وردا على سؤال من أحد أعضاء الكنيست، قال كاتس إنه إذا كان من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي، فليكن، لكنه يقدر أن احتمالات ذلك ضئيلة للغاية - وبالتالي تستعد إسرائيل لحل عسكري.

من جهة أخرى، قال كاتس "نحن أقرب ما نكون إلى التوصل لاتفاق في غزة. الرهائن هم الهدف الأول للحرب بالنسبة لنا. سنفعل كل شيء لإعادتهم إلى ديارهم، نحن مع الاتفاق، حتى لو كان جزئيا".

وفيما يتعلق بلبنان، قال كاتس إن حزب الله أصدر تعليماته لكل قواته ورجاله المسلحين بالانسحاب إلى ما وراء الليطاني.

وزعم أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ وقف إطلاق النار "بدون أي تسامح".

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