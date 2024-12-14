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المرصد السوري: تجمع 250 آلية روسية في مطار حميميم استعدادا للمغادرة - أخبار كلمتك

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المرصد السوري: تجمع 250 آلية روسية في مطار حميميم استعدادا للمغادرة - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تجمع 250 آلية روسية في مطار حميميم استعدادا للمغادرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - قال المرصد السوري، اليوم السبت إن 250 آلية روسية تجمعت في مطار حميميم استعدادا للمغادرة.

 

إخلاء القواعد العسكرية الروسية في سوريا

 وذكرت صحيفة دير شبيجل نقلا عن مذكرة لوزارة الدفاع الألمانية، أن روسيا تجري كافة الاستعدادات لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا، مضيفة أن الأسطول  البحري الروسي غادر بالفعل ميناء طرطوس السوري.

 

روسيا تفكك أنظمة إس 400 لسحبها من قواعدها في سوريا

 كذلك ذكرت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير أمس  الجمعة، أن  صور أقمار صناعية، أظهرت أن روسيا فككت أنظمة إس 400 لسحبها من قواعدها في سوريا.

 

وأظهرت  صور أقمار صناعية إرسال روسيا طائرات شحن إلى سوريا لسحب معدات ثقيلة، وهي تعمل على تفكيك معداتها العسكرية في سوريا وتفكك مروحيات وأنظمة دفاع جوي.

 

الانسحاب نحو قاعدة حميميم بريف اللاذقية

 وفي السياق ذاته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن القوات الروسية، بدأت بالتحرك من جنوب حمص باتجاه المدينة، تمهيدًا للانسحاب نحو قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تحت حماية “هيئة تحرير الشام”.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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