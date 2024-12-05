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مدعوما بالقوات الجوية الروسية، الجيش السوري يصفي 300 مسلح خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

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مدعوما بالقوات الجوية الروسية، الجيش السوري يصفي 300 مسلح خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

مدعوما بالقوات الجوية الروسية، الجيش السوري يصفي 300 مسلح خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:51 مساءً - أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليج إجناسيوك، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية بالتعاون مع القوات الجوية السورية تمكنت من القضاء على نحو 300 إرهابي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

الجيش السوري مدعوما بالقوات الجوية الروسية يصفي نحو 300 مسلح 

وقال إجناسيوك: "تواصل القوات الجوية الفضائية الروسية تقديم الدعم للجيش العربي السوري في عملياته لصد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب".

وأضاف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت الطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية السورية ضربات صاروخية وجوية على تجمعات المسلحين ومراكز قيادتهم ومخابئهم، وتم القضاء على ما لا يقل عن 300 إرهابي، وتدمير 9 أنظمة صواريخ متعددة الإطلاقات، و7 دبابات، و28 مركبة قتالية مدرعة، و14 مركبة عسكرية، بالإضافة إلى مركز قيادة ومستودع ذخيرة ومستودع طائرات مسيرة".

 

الجيش السوري يتصدى لطائرات معادية في دمشق

وفي وقت سابق من اليوم الخميس،  نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لطائرات مسيرة معادية في أجواء العاصمة دمشق، وإنها أسقطت طائرتين منها.

وأعلن الجيش السوري انسحابه من  مدينة حماة، مشيرا إلى أن الإجراء هو إعادة تموضع للقوات خارج المدينة، للحفاظ على حياة المدنيين بعد تمكن التنظيمات المسلحة من اقتحامها من عدة محاور.

 

بيان رسمي بشأن التطورات الميدانية في مدينة حماة

 وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، بيانًا رسميًّا بشأن التطورات الميدانية في مدينة حماة، أكدت فيه أن قواتها المسلحة خاضت خلال الأيام الماضية معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات المتكررة والعنيفة التي شنتها "التنظيمات الإرهابية" على المدينة من مختلف المحاور.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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