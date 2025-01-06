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الرئيس السيسي يُهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يُهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يُهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:59 مساءً -  بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 

وجاء نص البرقية كالتالي: 

"قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إلى قداستكم، وإلى إخوتي وأبنائي أقباط مصر بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم بكل الخير والبركة".

 

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بالوحدة الوطنية الراسخة التي تربط بين أبناء هذا البلد العزيز على مر التاريخ، فجميع أبناء مصر الذين يطمحون لمستقبل مشرق وغد أفضل للأجيال القادمة يدركون أن صلابة بناء المجتمع المصري وقوة التلاحم بين أبنائه، كانت وستظل هي الدرع الحامي والحصن المنيع لهذا الشعب العظيم من أجل الحفاظ على مكتسباته ومقدراته.

وأدعو الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأن يرعى شعبها، وأن يديم عليها نعمة التآخي والترابط بين جميع أبنائها، وأن يوفقنا جميعًا لكل ما فيه الخير لهذا الشعب الأبي الكريم..

ومع بداية العام الجديد، أتمنى لجميع الإخوة الأقباط عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق لمصرنا الغالية ولكل أبنائها دوام التنمية والترقي والازدهار.

كما بعث رئيس الجمهورية بتهنئة بالعيد إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم، أعرب فيها عن أخلص تهانيه القلبية بالعيد، وأصدق تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق ومصرنا الغالية بدوام الرقي والرخاء. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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