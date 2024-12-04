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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري التطورات الميدانية في شمال دمشق - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري التطورات الميدانية في شمال دمشق - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري التطورات الميدانية في شمال دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:39 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًّا من نظيره السوري بسام صباغ.

آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا 

وحسب بيان وزارة الخارجية، تناول الاتصال آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها. 

موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها 

وجدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا الأهمية البالغة لحماية المدنيين. 

كما تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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