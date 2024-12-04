وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري التطورات الميدانية في شمال دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:39 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًّا من نظيره السوري بسام صباغ.

آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا

وحسب بيان وزارة الخارجية، تناول الاتصال آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها.

موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها

وجدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا الأهمية البالغة لحماية المدنيين.

كما تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.

وزير الخارجية يلتقي مجموعة من السياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني (صور) وزير الخارجية: تحركات مكثفة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية على الدول العربية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.