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غارتان إسرائيليتان على بلدتي دير الزهراني وزوطر الغربية جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

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غارتان إسرائيليتان على بلدتي دير الزهراني وزوطر الغربية جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

غارتان إسرائيليتان على بلدتي دير الزهراني وزوطر الغربية جنوبي لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - شن جيش الاحتلال غارتين إسرائيليتين على بلدتي دير الزهراني وزوطر الغربية جنوبي لبنان.

 وقبل وقت سابق استهدف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت بغارات جوية.

غارة جوية تستهدف الضاحية الجنوبية ببيروت

 وشن جيش الاحتلال 5 غارات  في جولة القصف الجديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن هذه الغارات استهدفت مناطق، جاليري سمعان والحدث والشياح والغبيري وحارة حريك.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة جوية إضافية، استهدفة منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت.

هذا وأبانت اللقطات تصاعد الدخان جراء استهداف منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى مشاهد تظهر الغارة الإسرائيلية على المبنى المستهدف في غاليري سمعان، على أطراف الضاحية.

وتم إخلاء المركز التجاري "السيتي سنتر" في بيروت، بسبب قربه من أماكن الغارات الإسرائيلية.

الاحتلال يوجه تحذيرا الي سكان الضاحية الجنوبية ببيروت 

وجاءت هذه الغارات بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حدث بيروت، حارة حريك، الغبيري.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا موجه إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، قبيل استهداف عدد من المواقع فيها.

وبعد قرابة الـ40 دقيقة، نفذ غارة استهدفت مبنى في الشياح مقابل حلويات الإخلاص، ومن ثم نفذ غارة استهدفت مبنى سكني مقابل "بيروت مول"، في منطقة الشياح

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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