سرايا القدس: نخوض اشتباكات مع جيش الاحتلال في بيت لاهيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها تخوض اشتباكات ضارية بأسلحة رشاشة ومضادة للدروع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس إن مقاوميها قصفوا- بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين- مركزا لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، عن مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في معارك شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 804 عسكريين.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية في تقرير أمس الخميس، بأن 29 جنديا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي قطاع غزة.

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ولليوم الـ29 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والهجوم الإسرائيلي المستمر، وبات عشرات آلاف الفلسطينيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وفي قرار تاريخي، أصدرت المحكمة حيث مخ الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

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