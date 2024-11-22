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بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل - أخبار كلمتك

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بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل - أخبار كلمتك

بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي  إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأدى طقوسا تلمودية مع عشرات المستوطنين.

بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمي 

 وفي وقت سابق، أعلنت الأوقاف الفلسطينية في الخليل، في بيان صدر عنها، أن جيش الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي ومنع رفع الأذان بذريعة الاحتفال بما يسمى عيد العرش (اليهودي).

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي 

 ويقع المسجد الإبراهيمي في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وينسب المسجد -الذي يطلق عليه أيضا اسم الحرم الإبراهيمي- إلى النبي إبراهيم الخليل عليه السلام المدفون فيه قبل 4 آلاف عام.

وتتكرر عمليات اقتحام المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي التي يقوم بها المستوطنون اليهود المتطرفون، والاعتداء على المصلين الفلسطينيين في القدس. 

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بيان مشترك لشرطة الاحتلال الإسرائيلي والشاباك بشأن محاولة اغتيال بن غفير

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قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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