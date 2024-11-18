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واشنطن تفرض عقوبات على منظمة استيطانية إسرائيلية بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

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واشنطن تفرض عقوبات على منظمة استيطانية إسرائيلية بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

واشنطن تفرض عقوبات على منظمة استيطانية إسرائيلية بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على منظمة استيطانية إسرائيلية تنشط في الضفة الغربية، دون الكشف عن اسم المنظمة المستهدفة في البيان الرسمي.

وذكرت الوزارة أن القرار يأتي ضمن جهود واشنطن للتصدي للأنشطة التي تُعدّ عقبة أمام تحقيق السلام وحل الدولتين في المنطقة. وأكدت أن العقوبات تشمل تجميد أصول المنظمة داخل الولايات المتحدة ومنع التعامل المالي معها.

ويعكس هذا الإجراء التزام الإدارة الأمريكية بموقفها الرافض للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعتبره مخالفًا للقانون الدولي ومعيقًا للتوصل إلى حل عادل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

من جانبها، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية بعد تعليقًا رسميًا على الخطوة الأمريكية، التي من المتوقع أن تثير جدلًا سياسيًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية والدولية.

 

نتنياهو يزعم: حماس تعرقل مفاوضات تبادل الأسرى

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة ألقاها أمام الكنيست اليوم، أن حركة حماس هي العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن مسؤولين أمريكيين أكدوا هذه النقطة أيضًا.

وأوضح نتنياهو أن حكومته تعمل على دراسة سبل التغلب على رفض حماس إبرام صفقة تبادل، مؤكدًا أن إسرائيل ليست الطرف الذي يعرقل المفاوضات.

وأضاف: "حماس هي المسؤولة عن تعطيل أي تقدم في هذا الملف، ونحن ملتزمون بإيجاد حلول لتحرير الأسرى الإسرائيليين".

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية والخارجية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، وسط أجواء من التوتر الإقليمي والتعقيدات الدبلوماسية.

 

بعد استهداف منزل نتنياهو، حقيقة عقد مباحثات لإقالة رئيس الشاباك.

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفقًا لموقع "واللا"، صحة التقارير التي أشارت إلى وجود مباحثات حول إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).

يأتي هذا النفي على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن مناقشات بشأن استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد البيان الرسمي أن هذه المزاعم عارية عن الصحة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث أو التحقيقات المرتبطة به.

 

مستقبل غزة

فيما كشف الإعلام العبري عن خلاف عميق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه السياديين من ناحية، وقيادات المؤسسة الأمنية والمخابراتية من ناحية أخرى، حول أسلوب التعامل مع جبهة  غزة خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل الضغوط التي يمارسها أهالي الأسرى الإسرائيليين على نتنياهو للموافقة على صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
 
ويصر نتنياهو على القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، وحتى تواجدها الخارجي وأماكن تمثيلها.

وفي هذا السياق نفى نفت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين،  ما تم تداوله عن انتقال قيادة حركة "حماس" للإقامة في تركيا.

وبدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأحد إن عددًا من قيادات "حماس" قطر غادروا خلال الأيام الأخيرة وانتقلوا إلى تركيا.
وتوقفت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بسبب تعنت إسرائيل وإصرارها على مواصلة العدوان على قطاع غزة.

وتعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المماطلة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حتى تولي الرئيس  دونالد ترامب مقاليد الحكم في أمريكا.
وتعهد ترامب بالقضاء على حركة حماس، وإسرائيل تنتظر من ترامب دعمها لتنفيذ مخططها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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