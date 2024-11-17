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حزب الله يعلن تنفيذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد أهداف إسرائيلية - أخبار كلمتك

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حزب الله يعلن تنفيذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد أهداف إسرائيلية - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن تنفيذ 26 عملية هجومية ودفاعية ضد أهداف إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:33 صباحاً - غزة الآن ، أعلن حزب الله اللبناني، مساء أمس السبت، تنفيذ 26 عملية متنوعة ضد القوات الإسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان، إن عملياته الـ26، تنوعت بين التصدي لمحاولات تقدم قوات إسرائيلية عند الحدود، واستهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في شمال وعمق إسرائيل، بالإضافة إلى التصدي لمسيرات وطائرات إسرائيلية.

وفي بيان فجر اليوم الأحد، قال حزب الله، إنه يواصل الاشتباك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف في بلدة شمع جنوبي لبنان.

 

حزب الله يستهدف مجموعة قواعد عسكرية اسرائيلية 

وكان حزب الله قد أعلن مساء السبت، استهداف 5 قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا.


وقال حزب الله إنه استهدف قاعدة حيفا التقنية والتي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو.

وأضاف البيان أنه جرى استهداف "قاعدة حيفا البحرية، وتتبع لسلاح البحرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات".

ومن القواعد التي استهدفها حزب الله وفق البيان، قاعدة ستيلا ماريس، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي.

استهداف قاعدة طير الكرمل
 

كذلك أكد حزب الله استهداف قاعدة طيرة الكرمل، والتي تضم فوج وكتيبة نقل المنطقة الشمالية، بالإضافة إلى قاعدة لوجستية بحرية.

وأشار بيان حزب الله إلى استهداف قاعدة نيشر، وهي محطة غاز تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تضرر كنيس في "هجوم صاروخي كبير" شنه حزب الله على حيفا، ما أسفر عن إصابة شخصين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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