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ألمانيا تطالب بوقف الحرب في أوكرانيا، تفاصيل مكالمة الـ60 دقيقة بين شولتس وبوتين - أخبار كلمتك

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ألمانيا تطالب بوقف الحرب في أوكرانيا، تفاصيل مكالمة الـ60 دقيقة بين شولتس وبوتين - أخبار كلمتك

ألمانيا تطالب بوقف الحرب في أوكرانيا، تفاصيل مكالمة الـ60 دقيقة بين شولتس وبوتين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:04 مساءً - طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي استمر لساعة، اليوم الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإبداء موسكو رغبة في مفاوضات مع أوكرانيا لتحقيق السلام.


اتصال هاتفي بين المستشار الألماني والرئيس الروسي 


وفي هذا السياق، قالت الحكومة الألمانية، في بيان اليوم الجمعة، إن المستشار أولاف شولتس حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب القوات، مشددا على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر.

وأضافت الحكومة الألمانية في بيانها، أن شولتس أبلغ بوتين أيضا بأن روسيا يجب أن ترتب لمفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.

ومن جهته كتب شولتس على حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا): "لقد تحدثت هاتفيا مع الرئيس بوتين ودعوته إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا وسحب قواته. ويتعين على روسيا أن تظهر استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا ــ بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم".

بوتين يبلغ المستشار الألماني بشرط إنهاء الحرب على أوكرانيا 


وفي المقابل، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس  في هذا الاتصال الهاتفي أن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يعكس الواقع الجديد على الأرض. 

وأضاف  الكرملين: "جرى تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح حول الوضع في أوكرانيا"، وأضاف في بيان إثر أول اتصال هاتفي بين بوتين وشولتس منذ سنتين تقريبا إن "الاتفاقات المحتملة يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لاتحاد روسيا وتنطلق من الواقع الجديد على الأرض والأهم من ذلك، معالجة الأسباب الجذرية للنزاع".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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