بينها مصر، روسيا تخصص عددًا كبيرًا من المقاعد الدراسية للطلاب الأفارقة والعرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - أكد نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي (روس سوترودنيتشستفو) كيريل بوجومولوف، اليوم الخميس، أن روسيا ستخصص 4816 مقعدا في الميزانية للطلاب من أفريقيا في الجامعات الروسية في العام الدراسي 2025-2026.

منتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا

وقال بوجومولوف بحسب"سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الوزاري الأول للمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا في سوتشي: إن حصص الدول الأفريقية في المقاعد الدراسية في روسيا آخذة في الازدياد.

وتابع بوجومولوف: في العام الدراسي 2024-2025، تم تخصيص ما مجموعه 4746 مقعدا في الميزانية، وفي عام الدراسي 2025-2026، سيتم تخصيص 4816 مقعدا.

وأضاف بوجومولوف أن أكبر المستفيدين من الحصص الدراسية في العام الدراسي 2024-2025 هم مصر والجزائر وأنجولا وتشاد ومالي والكونغو ونيجيريا وزامبيا وبنين وغينيا وزيمبابوي.

وشدد بوجومولوف على أن العديد من الطلاب الأفارقة يظهرون نتائج جيدة في الدراسة في روسيا، لكن يتعين عليهم تطوير "المؤسسات الداخلية" في أفريقيا.

علاقات الشراكة الاستراتيجية

وأشار بوجومولوف إلى أن "البلدان (الأفريقية) نفسها تقول إنه من المهم بالنسبة لهم ألا يبقى الناس بعد الدراسة في روسيا ويبحثوا عن عمل هناك فحسب، بل من المهم أن يدرسوا من أجل أفريقيا، من أجل بلدهم".

وعقد منتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا"، يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، حيث تم خلاله بحث "مواصلة تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية".

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