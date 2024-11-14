شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

ميكالي بعد خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بثنائية: نحتاج لمزيد من العمل - أخبار كلمتك

ميكالي بعد خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بثنائية: نحتاج لمزيد من العمل - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيطاليا يتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيطاليا يتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:49 - القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا والمعلق - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:49 - القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا والمعلق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تكريمه بمهرجان القاهرة.. ماسيمو باولوكي يوجه رسالة شكر لـ فريق عمل فيلمه The contract - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تكريمه بمهرجان القاهرة.. ماسيمو باولوكي يوجه رسالة شكر لـ فريق عمل فيلمه The contract - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: حسين فهمي قدم رسالة دعم لفلسطين بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: حسين فهمي قدم رسالة دعم لفلسطين بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة بهذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة على المحافظات - أخبار كلمتك

أمطار متوسطة بهذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة على المحافظات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى - أخبار كلمتك

إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم الخميس إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى.

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

ونشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الأربعاء 13 نوفمبر، 24 بيانًا عسكريًّا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

توقع فوز ترامب، مكتب التحقيقات الاتحادي يداهم منزل رئيس مكتب للمراهنات الانتخابية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق