إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم الخميس إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى.

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

ونشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الأربعاء 13 نوفمبر، 24 بيانًا عسكريًّا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

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