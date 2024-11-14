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محلل سياسي: تصريحات سموتريتش ترجمة واقعية لرغبة الاحتلال في ضم الضفة - أخبار كلمتك

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محلل سياسي: تصريحات سموتريتش ترجمة واقعية لرغبة الاحتلال في ضم الضفة - أخبار كلمتك

محلل سياسي: تصريحات سموتريتش ترجمة واقعية لرغبة الاحتلال في ضم الضفة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 04:45 صباحاً - قال سهيل خليلية، المحلل السياسي، إن ما قاله وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن ضم الضفة الغربية لإسرائيل ليس بعيدًا عن الواقع لأن ما يقوله سموتريتش ترجمة فعلية لإرادة حكومة الاحتلال فالظروف كلها مهيئة لهم فاليوم هم يمتلكوا معظم مقاعد الكنيسيت الإسرائيلي والدعم السياسي الدولي.

 

مناطق مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف «خليلية»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث لا يدور عن ضم الضفة الغربية كلها ولكن الحديث يدور عن ضم جزء من المنطقة «ج»، وهذا شيء بدأ الاحتلال فيه منذ عقود من الزمن، لأن المناطق المستهدفة للضم هي مناطق يعلن عنها الاحتلال أنها مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق محميات طبيعية وأنه يتحكم في الوجود الفلسطيني.

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مخطط الاحتلال الإسرائيلي

وتابع المحلل السياسي: الاحتلال الإسرائيلي يخطط لبناء دولة للمستوطنين دولة لها حكم ذاتي وقوانينها وكل الأمور على الأرض تتجه لهذا الاتجاه».

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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