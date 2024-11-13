القاهرة تستضيف الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:44 مساءً - تستضيف القاهرة، الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال 2024 في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

انعقاد الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال

ويأتي الملتقى في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسودان، وبمبادرة من سفارة الخرطوم لدى القاهرة، وعدد من الشركات والجهات الاقتصادية في البلدين.

وأوضح بيان صادر عن الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال، ان الملتقى يأتي انفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين

و ويعقد تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل.

سفارة السودان تدعو المستثمرين لحضور الملتقى المصري السوداني

ودعت سفارة السودان فى القاهرة، رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للمشاركة في هذا الحدث الذي يعد فرصة لتوسيع شبكة العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل إعادة الإعمار في السودان، الأمن الغذائي لكلا البلدين، الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، الصحة، التعليم، والتجارة البينية.

ويعد الملتقى منصة هامة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلومات حول المشاريع المشتركة.

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