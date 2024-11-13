للمرة الأولى بعد الانتخابات، بايدن وترامب يجتمعان في المكتب البيضاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:44 مساءً - استقبل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي.

وقال بايدن إنه يتطلع إلى انتقال سلمي للسلطة من الحزب الديمقراطي إلى الجمهوري مع استلام ترامب مقاليد الأمور.

وكانت إدارة البيت الأبيض ذكرت قبل وقت سابق في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن الانتقال المرتقب للسلطة في البلاد.

لقاء يجمع بايدن وترامب

وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن فريق بايدن يعمل على ترتيب اجتماع انتقالي مع ترامب، وأنه بات يناقش عملية الانتقال المقبلة مع فريق الرئيس القادم.

ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الامريكية



و فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، بعد أن كان قد تولى الرئاسة الأمريكية بعد انتخابات 2016، ليصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن الـ19 يعود إلى البيت الأبيض، بعد انقطاع دام 4 أعوام.

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات مرشح ترامب لسفير أمريكا في إسرائيل: ضم الضفة الغربية احتمال وارد

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية