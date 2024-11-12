وول ستريت جورنال: حماس وفتح يتفقان على تشكيل لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعمار غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:26 صباحاً - صرح مسؤول في السلطة الفلسطينية، أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعادة الإعمار في غزة، حسبما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأكدت أن مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أن حركة فتح رحبت بفكرة تشكيل لجنة غير سياسية في غزة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه أن حركتي فتح وحماس اقتربا من التوصل إلى خطة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب.

ومن جانبه أكد القيادي في حماس حسام بدران أن الحركة منفتحة على تشكيل لجنة غير مرتبطة بالفصائل للإشراف على المساعدات وإعادة الإعمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.