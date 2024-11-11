استنفار في شمال إسرائيل إثر تسلل مسيرة من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:42 صباحاً - غزة الأن، دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، اليوم الإثنين، للتحذير من طائرة مسيّرة، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتتبع "هدفا مشبوها" أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار تدوي بعدة مناطق بإصبع الجليل للتحذير من طائرة مسيّرة.

وذكرت وسائل الإعلام أن صفارات الإنذار دوت في مناطق "بيت هيلل وكريات شمونة" بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن طائرة مسيّرة تابعة لـ"حزب الله" اخترقت الحدود ووصلت إلى منطقة "عميكيم" جنوب حيفا وأصابت هدفًا وتسببت بأضرار.

ولم تذكر أي تفاصيل بشأن ما تحدث عنه الإعلام العبري، لكنها قالت قبل ساعات إنها استهدفت عدة مناطق في شمال إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات.

وبعد عام من فتح "حزب الله" جبهة عبر الحدود إسنادا لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، كثف الجيش الإسرائيلي، في 23 سبتمبر غاراته على معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية.

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