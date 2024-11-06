بدر عبد العاطى: بناء السدود في الكاميرون له أولوية كبيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:27 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، بناء السدود في الكاميرون له أولوية كبيرة لمعالجة قضية الطاقة وتوفير الكهرباء من الطاقة الكهرومائية في الكاميرون.

أعمال اللجنة المصرية الكاميرونية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم بقصر التحرير للدكتور بدر عبد العاطى مع لوجون مبيلا وزير خارجية الكاميرون، في إطار أعمال اللجنة المصرية الكاميرونية التي تنعقد بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين،

واستمع وزير الخارجية إلى رؤية نظيره الكاميروني حول الأوضاع في منطقة وسط إفريقيا، مؤكدًا أن الكاميرون دولة محورية في منطقة وسط إفريقيا وأيضًا في خليج غينيا وحوض بحيرة تشاد نظرًا للدور الهام الذي تلعبه في تلك المناطق.

إرادة سياسية لتطوير العلاقات بين البلدين

وأكد وزير الخارجية أن هناك إرادة سياسية مشتركة تجمع بين البلدين وتوجيهات من الرئيسين للعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسرعة عقد منتدى الأعمال بين القطاع الخاص المصري والكاميروني لاستكشاف الفرص الخاصة بالاستثمار، وخاصة في مجالات الإسكان والبنية التحتية، إذ أشار وزير الخارجية الكاميروني إلى أن الشركات المصرية وعلى رأسها شركة المقاولون العرب تمتلك سمعة جيدة للغاية في الكاميرون.

وأوضح "عبدالعاطي" أن نظيره الكاميروني، أكد أن الشركات المصرية ستواصل المساهمة في دعم عملية التنمية وخاصة في مشروعات البنية التحتية وبناء المساكن الاجتماعية في الكاميرون.

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