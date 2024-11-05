طهران: وفاة جمشيد شارمهد قبل إعدامه بتهمة تنفيذ هجمات إرهابية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:59 مساءً - نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن السلطة القضائية الإيرانية قولها، اليوم الثلاثاء، إن المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد توفي قبل تنفيذ حكم إعدامه الذي أعلنت عنه طهران أواخر الشهر الماضي.

إعدام جمشيد شارمهد يوم 28 أكتوبر

وتحدثت وسائل إعلام رسمية في البداية عن إعدام جمشيد شارمهد يوم 28 أكتوبر الماضي بعدما أصدر القضاء الإيراني عليه حكما بالإعدام في عام 2023 بتهمة تنفيذ "هجمات إرهابية".

وقال أصغر جهانجير، المتحدث باسم السلطة القضائية "توفي جمشيد شارمهد قبل تنفيذ حكم الإعدام"، دون تقديم مزيد من المعلومات، بحسب رويترز.

وأوضح جهانجير، في مؤتمر صحفي في طهران "حُكم على جمشيد شارمهد بالإعدام، وكان إعدامه وشيكا، لكنه توفي قبل أن يُنفَّذ"، وفقا لفرانس برس.

وكانت ابنته غزالة شارمهد طالبت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بتقديم دليل على أن حكم الإعدام قد تم تنفيذه، وبتسليم جثمان والدها على الفور.

وتسبب نبأ إعدام شارمهد في تفاقم الخلاف الدبلوماسي بين طهران وبرلين إذ أغلقت السلطات الألمانية القنصليات الإيرانية في أنحاء ألمانيا.

الضلوع في هجوم استهدف مسجدا في شيراز

وكانت محكمة في طهران قد أصدرت في فبراير 2023 حكما بالإعدام في حق شارمهد، البالغ من العمر 69 عاما يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية، لإدانته بتهمة "الإفساد في الأرض" والضلوع في هجوم استهدف مسجدا في شيراز في أبريل 2008 أوقع 14 قتيلا ونحو 300 جريح.

واتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إيران باستغلال المحتجزين لديها لأغراض سياسية وكذلك استغلال دعم ألمانيا لإسرائيل في الصراع المحتدم بالشرق الأوسط كذريعة لإعدام شارمهد.

من هو جمشيد شارمهد

ولد جمشيد شارمهد في طهران، وهاجر إلى ألمانيا في الثمانينات وانتقل للعيش في الولايات المتحدة سنة 2003، وعُرف خصوصا بتصريحاته المناوئة للنظام الإيراني على القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية.

و كان جمشيد شارمهد مهندس برمجيات، وعمل وكتب لموقع إلكتروني تابع لمجموعة "تندر" المعارضة الإيرانية في الخارج التي تدعو للعودة إلى النظام الملكي.



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