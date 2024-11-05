الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بايدن للناخبين الأمريكيين: اذهبوا للتصويت لنصنع التاريخ بانتخاب كامالا هاريس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بايدن للناخبين الأمريكيين: اذهبوا للتصويت لنصنع التاريخ بانتخاب كامالا هاريس - أخبار كلمتك

بايدن للناخبين الأمريكيين: اذهبوا للتصويت لنصنع التاريخ بانتخاب كامالا هاريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:21 مساءً - توجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن للناخبين الأمريكيين، بالقول: "اذهبوا للتصويت ولنصنع التاريخ بانتخاب كامالا هاريس".

توقيتات فتح مراكز الاقتراع فى الإدلاء بالتصويت في الانتخابات الأمريكية

وبدأ منذ قليل التصويت فى انتخابات أمريكا 2024، حيث فتحت مراكز الاقتراع فى بعض مناطق ولاية فيرمونت على الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية أبوابها فى تمام الساعة الخامسة صباحا بتوقيت شرق أمريكا، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتمتد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية. وباستخدام توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سيبدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة 5 صباح الثلاثاء، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، ويستمر حتى الساعة 1 بعد منتصف ليل الأربعاء، الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة.

 غلق لـ مراكز الاقتراع فى السابعة مساء الثلاثاء 

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع فى الولايات المختلفة، حيث يبدأ فى بعض الولايات فى السادسة صباحا مثل ولاية ماين ونيويورك وفرجينيا، وولايات تبدأ التصويت فى السابعة صباحا، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة مثل بنسلفانيا وجورجيا. أما أخر ولاية تبدا التصويت، فهى ولاية هاواى وتبدأ تصويتها 7 مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ أول غلق لـ مراكز الاقتراع فى السابعة مساء الثلاثاء توقيت شرق أمريكا، الثانية بعد منتصف ليل الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسيكون فى ولايات جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا وأجزاء من ولايتى إنديانا وكنتاكى.

 

ألاسكا آخر ولاية يغلق فيها مراكز الاقتراع

أما آخر ولاية تغلق مراكز الاقتراع فيها ستكون ألاسكا فى الساعة الثامنة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أنه يحق للناخبين المنتظرين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم حتى بعد حلول موعد غلق المراكز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق