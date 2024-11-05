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الانتخابات الأمريكية، إجراءات تأمينية مكثفة تحسبا للعنف المحتمل في لجان الاقتراع - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:59 مساءً - مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها، وبدء التصويت في ولايات بالساحل الشرقي الأمريكي في الانتخابات الرئاسية، تتخذ السلطات القضائية في أنحاء الولايات المتحدة جميعها خطوات لحماية العاملين وسط مخاوف بشأن ترهيب الناخبين والعنف المحتمل في لجان الاقتراع.

اجراءات مكثفة لحماية العاملين علي صناديق الاقتراع

وبحسب تقرير لـ"أكسيوس"، أدت التهديدات والمخاوف المتعلقة بالسلامة إلى جعل بعض المدارس في أنحاء البلاد، بما في ذلك فيوكنتاكي وميسوري ونيويورك وبنسلفانيا وتكساس، تفكر مرتين قبل فتح أبوابها للناخبين في يوم الانتخابات.

وقال كينيث ترامب، رئيس خدمات السلامة والأمن في المدارس الوطنية: "أصبح من غير الشائع أن نرى التصويت يجري في المدارس بحضور الطلاب".

3 خيارات لتقليل المخاطر


وأشار التقرير إلى أن هناك ثلاثة خيارات أساسية لتقليل هذه المخاطر، الأول هو إزالة مواقع التصويت تمامًا من المدارس، والثاني هو استضافة مواقع الاقتراع في المدارس، ولكن دون وجود الطلاب، والخيار الثالث هو إقامة مواقع الاقتراع في المدارس، ولكن مع تكثيف الأمن واستضافة موقع الاقتراع في جزء من المدرسة بعيدًا عن الطلاب، مثل صالة الألعاب الرياضية.

وقال المفوض بنيامين هوفلاند، من لجنة مساعدة الانتخابات الأمريكية، إن هناك قلقًا متزايدًا بشأن مواقع الاقتراع في المدارس، إلا أنها ليست قضية جديدة، فقد كانت كذلك منذ عقد من الزمان على الأقل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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