حماس: الاحتلال يسعى لطمس الشاهد الدولي على قضية اللاجئين وتبرير هجماته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - أدان القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولة واضحة لطمس الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح حمدان أن تقييد الاحتلال لأنشطة الوكالة يمثل استهدافًا مباشرًا للشاهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه السياسات تهدف إلى تغييب القضية الفلسطينية ومحاولة إزالة آثارها التاريخية من ذاكرة المجتمع الدولي.

وفي سياق آخر، أشار حمدان إلى تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، واصفًا إياها بأنها "تصعيد خطير" يستدعي موقفًا حازمًا من الشعب الفلسطيني لمواجهتها.

ودعا حمدان أبناء الشعب الفلسطيني إلى التصدي لهذه الهجمات، التي اعتبرها جزءًا من استراتيجية الاحتلال لإحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية وفرض واقع جديد على الأرض.

كما نفى حمدان الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم المقاومة الفلسطينية باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف فقط إلى تشويه صورة المقاومة وتبرير الهجمات على المدنيين والمرافق الحيوية في القطاع.

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