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كتائب القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال بحي الشجاعية في غزة بقذائف الهاون - أخبار كلمتك

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كتائب القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال بحي الشجاعية في غزة بقذائف الهاون - أخبار كلمتك

كتائب القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال بحي الشجاعية في غزة بقذائف الهاون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - قالت كتائب القسام إن "مقاتلينا دكوا قوات العدو الموجودة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه منذ بداية الحرب أصيب 5261 ضابطا وجنديا من بينهم 774 جروحهم خطيرة.

وأضاف جيش الاحتلال: 277 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج إثر إصابتهم على جبهتي غزة ولبنان جروح 28 منهم خطيرة.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الاثنين، أنه شن هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة يفتاح، مؤكدا أن المسيّرات أصابت أهدافها ‏بدقة.‏
 

 وفي وقت سابق من اليوم الاثنين  أعلن حزب الله اللبناني، أنه قصف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في شمال إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة، مشيرا إلى أنه قصف أيضا مستوطنة نهاريا برشقة صاروخية كبيرة.

حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية 

 ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير اليوم الاثنين، أنه تم رصد إطلاق ما لا يقل عن 25 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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