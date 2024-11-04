من بينهم طبيبة وفيلسوف، 3 مرشحين للانتخابات الأمريكية ينافسون ترامب وهاريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - تنطلق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية غدا الثلاثاء الموافق ٥ نوفمبر الجاري.

موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية

ويعتبر دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، وكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي هما أبرز منافسين في الانتخابات وفقا لأحدث استطلاعات الرأي.

3 مرشحين أخرين في الانتخابات الأمريكية

إلا أن هناك ٣ مرشحين آخرين يخوضون سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يحظون بتغطية إعلامية كبيرة وهم ( تشيس أوليفر وجيل شتاين وكورنيل وست).

والمرشح تشيس أوليفر، يبلغ من العمر 39 عامًا، مرشح عن الحزب الليبرالي، وكان أوليفر قد ترشح لمقعد في مجلس شيوخ ولاية جورجيا في عام 2022 وحصل على 2٪ من الأصوات، والحزب يعطي الأولوية للحكومة الصغيرة والحريات الفردية.

وجيل شتاين، تبلغ من العمر 74 عامًا، وتعمل طبيبة، مرشحة عن حزب الخضر، وأطلقت حملتها الحالية متهمة الديمقراطيين بخيانة وعودهم للعمال والشباب والمناخ مرارًا وتكرارًا- بينما لا يقدم الجمهوريون مثل هذه الوعود في المقام الأول.

أبرز استطلاعات الرأي عن الانتخابات الأمريكية

وكورنيل ويست، تبلغ من العمر 71 عامًا، كمرشح مستقل، وهو ناشط سياسي وفيلسوف ويبذل جهدًا لجذب المزيد من الناخبين التقدميين ذوي الميول الديمقراطية.

وأظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة تقدم مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بـ 3 نقاط مئوية عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

بينما أظهر استطلاع أخر حصول هاريس على 250 صوتا وترامب 219 صوتا مع عدم توزيع 69 صوتا.

وأشارت مؤسسة YouGov إلى أن ولايات نيفادا وأريزونا ويسكونسن وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا تعتبر "الولايات المتأرجحة". ومن تلك الولايات كان لهاريس تأييد أكبر في نيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية، وتقدم ترامب في الولايات المتبقية.

وتتم الانتخابات الأمريكية بطريقة تختلف عن باقي دول العالم، ذلك نظرا لأنها تتكون من عدد كبير من الولايات بالإضافة إلى الحكم الفيدرالي والصلاحيات التي تتمتع بها كل ولاية.

وعلى الرغم من أن الانتخابات الأمريكية تجرى عن طريق الاقتراع المباشر من خلال صناديق الاقتراع، إلا أن ذلك مجرد خطوة نحو اختيار الرئيس، ولا تكفي لحسم اسم ساكن البيت الأبيض الذي يبقى رهنا بالمجمع الانتخابي.

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