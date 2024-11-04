مصرع ضابطين في تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية بإيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:14 صباحاً - أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تعرض مروحية لحادث خلال مناورات وتدريبات عسكرية تجريها القوات الأمنية في مدينة "سراوان" التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران .

مقتل ضابطين إثر تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية

وذكرت الوكالة أن العميد حميد مازندراني قائد قوات لواء نينوى التابعة للحرس الثوري والذي ينشط في محافظة غلستان شمال إيران لقي مصرعه جراء حادث تحطم الطائرة.

كما أشارت إلى مصرع "حامد جنداغي وهو أحد مقاتلي القوات البرية للحرس الثوري وشقيق العميد حميد مازندراني"، إثر الحادثة.

وأعلنت العلاقات العامة لقاعدة القدس للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، تعرُّض طائرة من طراز أوتوجيرو (جایروپلن) خفيفة تابعة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة "سيركان" الحدودية الجنوبية الشرقية.

وقالت وكالة "فارس" إن "المروحية تعرضت صباح الاثنين لحادث خلال تدريبات للقوات الأمنية في مدينة سراوان".

وبدأت القوات البرية التابعة للحرس الثوري منذ يومين تدريبات ومناورات عسكرية بمشاركة مختلف القوات العسكرية.

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