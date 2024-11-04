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مصرع ضابطين في تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية بإيران - أخبار كلمتك

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مصرع ضابطين في تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية بإيران - أخبار كلمتك

مصرع ضابطين في تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية بإيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:14 صباحاً - أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية،  اليوم الاثنين، عن تعرض مروحية لحادث خلال مناورات وتدريبات عسكرية تجريها القوات الأمنية في مدينة "سراوان" التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران .

مقتل ضابطين إثر تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية

وذكرت الوكالة أن العميد حميد مازندراني قائد قوات لواء نينوى التابعة للحرس الثوري والذي ينشط في محافظة غلستان شمال إيران لقي مصرعه جراء حادث تحطم الطائرة.

كما أشارت إلى مصرع "حامد جنداغي وهو أحد مقاتلي القوات البرية للحرس الثوري وشقيق العميد حميد مازندراني"، إثر الحادثة.

وأعلنت العلاقات العامة لقاعدة القدس للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، تعرُّض طائرة من طراز أوتوجيرو (جایروپلن) خفيفة تابعة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة "سيركان" الحدودية الجنوبية الشرقية.

وقالت وكالة "فارس" إن "المروحية تعرضت صباح الاثنين لحادث خلال تدريبات للقوات الأمنية في مدينة سراوان".

وبدأت القوات البرية التابعة للحرس الثوري منذ يومين تدريبات ومناورات عسكرية بمشاركة مختلف القوات العسكرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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