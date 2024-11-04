عضو الحزب الديمقراطي: ترامب يعتمد على سياسة التخويف من انهيار الاقتصاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:44 صباحاً - قال ماهر عبد القادر، عضو الحزب الديمقراطي، إن الاقتصاد هو النقطة الأولى من اهتمامات 70% من العرب الأمريكان، وخاصًة في ولاية ميشيغان الأمريكية، وثاني نقطة من اهتمام العرب الأمريكيين هي موقف الرئيس القادم سواء دونالد ترامب أو كامالا هاريس من الحرب على قطاع غزة ولبنان.

سياسة ترامب حال الخسارة في الانتخابات الأمريكية

وأضاف «عبد القادر» خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دونالد ترامب يعتمد على سياسة التخويف والترهيب من حالة انهيار الاقتصاد الأمريكي في حالة خسارته، وأنه سيثير الرعب في الأمريكيين وسيعمل فوضى في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المحبين له وأنصاره في حالة خسارته للانتخابات الأمريكية.

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أصوات ترامب في الانتخابات الأمريكية

وتابع عضو الحزب الديمقراطي: «الإعلام الأمريكي كله يقول إذا فاز دونالد ترامب بأصوات ولاية ميشيغان وبنسلفانيا سيفوز بـالانتخابات الأمريكية، ولكن في نفس الوقت يقولون إذا فازت هاريس في بنسلفانيا ونيفادا ستفوز بالانتخابات الأمريكية».

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