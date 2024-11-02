مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول لـ «صفوف النقل» 2024 -2025 - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

‏«عبد الغفار» يترأس مجموعة العمل المختصة بدراسة فرص ‏وتحديات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:38 - اختاره ترامب لتولي وزارة «الكفاءة الحكومية».. معلومات عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يستعرض مع وفد شركة بولندية مشروع تصنيع الأثاث المنزلي بالعلمين الجديدة - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

"الاتصالات" تحدد خدمات المحمول الخاضعة لرسم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 20 ألف طن و992 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

حصول البرامج العلمية للمؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد على اعتماد المجلس الصحي المصري - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

الأوقاف: مكافأة مالية للإمام المثالي وإدراج اسمه ضمن مرافقي بعثة الحج - أخبار كلمتك

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي" - أخبار كلمتك

وزارة الصحة تقرر تحصيل 30 جنيها مقابل استخراج شهادة "مريض نفسي" - أخبار كلمتك

وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

وزير النقل يترأس الاجتماع الـ 83 لشركة الجسر العربي للملاحة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

شرطة اليونان تعتقل مشتبها به في انفجار شقة بأثينا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في  اليونان اليوم السبت، عن توقيف رجل يُشتبه بصلته بانفجار وقع في العاصمة أثينا، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

 

اعتقال مشتبه به في انفجار أثينا

 

وأشارت الشرطة، إلى أن الشخص الذي قُتل والمشتبه بهم ينتمون على الأرجح إلى "جيل جديد من الإرهابيين".

وتسبّب انفجار وقع الخميس، في إحدى شقق العاصمة اليونانية بمقتل رجل وإصابة امرأة؛ وقد يكون هذا الحادث العرضي ناجمًا عن انفجار قنبلة يدوية الصنع.

وتعود الجثّة التي تقطّعت أشلاء إلى رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، وأصله من مدينة بيرايوس الساحلية، سبق أن أُوقف في ألمانيا، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة لوكالة "فرانس برس".

وكشفت المصادر نفسها أن بصماته الرقمية موجودة في قاعدة البيانات الدولية التابعة لشرطة الاتحاد الأوروبي  "يوروبول".

وفتحت الشرطة تحقيقًا أيضًا بشأن المرأة التي أصيبت في الانفجار، والبالغة من العمر 33 عامًا، على خلفية شبهات بانتمائها إلى منظمة إرهابية. وقد نُقلت إلى المستشفى تحت رقابة الشرطة، في حين لا تزال امرأة أخرى في الثلاثين متوارية.

وُضع الموقوف في الحبس على ذمّة التحقيق بعدما سلّم نفسه للشرطة الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة السبت؛ ويُرجّح أن يكون على صلة بإحدى المرأتين، لكنه نفى أي علاقة بالانفجار، وفق قوى الأمن.

وأفضت عملية تفتيش منزله إلى العثور على سلاحين يدويين، وشعر مستعار، وأقنعة، ولا يزال التحقيق جاريًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق