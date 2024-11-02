كتائب القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 02:14 مساءً - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، إيقاع أفراد قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت القسام: “استهدفنا جرافتين عسكريتين بقذيفتي الياسين 105 غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة”.

وصباح اليوم، وقعت انفجارات في محيط قاعدة رامات دافيد بمرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيّرات من لبنان حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

إصابة 19 شخصًا بجروح نتيجة إطلاق صاروخ من لبنان

فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية، بإصابة 19 شخصًا بجروح نتيجة سقوط صاروخ أطلقه "حزب الله" اللبناني على بلدة الطيرة وسط إسرائيل، اليوم السبت.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من اليوم السبت، إن الصاروخ سقط على مبنى في بلدة الطيرة.

صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش بعد ذلك بقليل أن ثلاثة صواريخ عبرت من لبنان وأنه جرى اعتراض بعضها.

وتابع: "تم تحديد سقوط صاروخ على الأرجح في المنطقة" مشيرًا إلى أن التفاصيل قيد البحث.

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