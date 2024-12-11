اكتشفوا كل جديد حول موعد صرف راتب المعين المتفرغ وكيفية التقديم للحصول عليه وأهم الشروط - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - يعد راتب المعين المتفرغ في العراق من أبرز أشكال الدعم المالي المخصص للأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يقدمون الرعاية لهم، ويقدم هذا الدعم من قِبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة وتخفيف الأعباء المالية عنهم ومع حلول كل شهر، يتساءل العديد من المستفيدين عن موعد صرف راتب المعين المتفرغ لعام 2024، وكذلك كيفية الاستعلام عن الراتب أو التسجيل في الاستمارة الخاصة بهذا البرنامج. سنستعرض في هذا المقال جميع التفاصيل المهمة للمستفيدين بخصوص موعد صرف راتب المعين المتفرغ 2024.

موعد صرف راتب المعين المتفرغ

موعد صرف راتب المعين المتفرغ أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أن صرف راتب المعين المتفرغ يتم عادة في الفترة ما بين 20 و25 من كل شهر ميلادي، وإذا صادف هذا التاريخ عطلة رسمية، قد يتم تأجيل أو تقديم موعد الصرف بيوم، وستبدأ عملية صرف راتب شهر ديسمبر يوم الخميس 19 ديسمبر 2024.

خطوات التسجيل للحصول على دعم راتب المعين المتفرغ لعام 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنه يمكن للمواطنين التسجيل للحصول على دعم راتب المعين المتفرغ لعام 2024، وذلك عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، يتم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أور.

بعد ذلك، يقوم المواطن الذي تقدم بالضغط على خيار الخدمات الرقمية.

بعد ذلك، يقوم المواطن الذي يتقدم بالضغط على زر التقديم للمساعد المعين.

يتوجب على المواطن الراغب في التقديم إدخال كافة المعلومات الضرورية للتسجيل.

يتوجب على المواطن الذي يتقدم تقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

في الختام، يتم الضغط على زر إرسال الطلب.

شروط استحقاق راتب المعين المتفرغ 2024

تتم عملية الصرف وفقا لمتطلبات معينة وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتشمل هذه المتطلبات الأساسية ما يلي: