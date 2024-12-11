اكتشفوا كل جديد حول أسعار ماكنتش تتخيلها.. سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 11 ديسمبر لعام 2024 - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:09 صباحاً - يهتم محبو الدواجن بمعرفة سعر الكتكوت الابيض اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024، حيث شهدت أسعارها ارتفاعًا جديدًا بقيمة جنيه مقارنة بما كانت عليه أمس، بينما استقرت أسعار البيض دون أي تغييرات تُذكر داخل الأسواق، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 11 ديسمبر

بلغ سعر الكتكوت الأبيض من نوع قطعان 27 جنيها وفق آخر تحديث في بورصة الدواجن.

ووصلت أسعار الكتاكيت الساسو بيور إلى 19 جنيها.

بينما سجلت الكتاكيت الساسو 20 جنيها.

أما الكتاكيت البلدي فقد تراوحت أسعارها عند 7 جنيهات.

وبدأت أسعار الكتاكيت الروزي بيور من 18 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

بلغ سعر الفراخ البيضاء 76 جنيهًا للكيلو في المزرعة. ووصل للمستهلك إلى 91 جنيهًا للكيلو. أما الفراخ الساسو فقد استقرت عند 81 جنيهًا للكيلو في المزرعة. بينما وصل سعرها إلى 96 جنيهًا للمستهلك. وسجلت الفراخ البلدي 125 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة. وبلغ سعرها في الأسواق 133 جنيهًا للكيلو. ووصل سعر كيلو البانيه اليوم الأربعاء إلى 210 جنيهات، مع اختلاف الأسعار حسب التاجر والمنطقة السكنية.

أسعار البيض اليوم

وصلت أسعار البيض الأحمر اليوم إلى 146 جنيها في المزرعة، بينما بلغ سعره للمستهلك 155 جنيها.

أما البيض الأبيض فسجل 146 جنيها في المزرعة، ليصل إلى 155 جنيها عند المستهلك.

بينما بلغت أسعار البيض البلدي 180 جنيها للمستهلك.

أسعار الكتاكيت في الشركات