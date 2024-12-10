اكتشفوا كل جديد حول خطوات تحديث ببجي موبايل 3.6 مود الباندا الجديد PUBG Mobile للايفون والاندرويد - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - تعتبر لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile هي واحدة من أكثر الألعاب شهرة بين محبي ألعاب الهواتف الذكية، حيث يتم إصدار تحديثات دورية لتحسين الأداء وإضافة ميزات جديدة، لذلك، يجب على اللاعبين تحديث اللعبة بانتظام للاستفادة من هذه التحسينات، ومن خلال هذه السطور سوف نوضح خطوات تحديث ببجي موبايل بسهولة على أجهزة الأندرويد والآيفون.

تحديث لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile3.6

يتضمن تحديث لعبة ببجي الجديد الكثير من المميزات الهامة، ومنها:

كل تحديث يضيف أسلحة، خرائط، أنماط لعب، وأحداث جديدة.

تساعد التحديثات على حل المشكلات التقنية التي قد تواجه اللاعبين.

تؤدي التحديثات إلى تحسين استقرار اللعبة وسرعتها.

تحتوي التحديثات على إصلاحات أمنية لحماية الحسابات من الاختراق.

إضافة المركبات ذاتية القيادة في تحديث PUBG Mobile



تفعيل وضع القيادة الذاتية يسمح بتبديل المقاعد وإطلاق النار أثناء الحركة.

إضافة وضع المناورة الديناميكية لتكتيكات قيادة متقدمة.

قدرات جديدة داخل لعبة ببجي PUBG Mobile



الهجوم الحارق: قدرة هجوم بعيدة المدى لإلحاق الضرر بالأعداء.

درع الماء: غطاء مؤقت يمتص الضرر ويمكن تحريكه تكتيكيًا.

تعزيز العنب: قدرة تتيح التنقل السريع عبر الخريطة للهروب أو التقدم.

لمسة الطبيعة: التحول إلى روح غزال للتسلل والكشف عن الأعداء دون التعرض للأذى المباشر.

مركبة الباندا في لعبة ببجي



إضافة مركبة فريدة بتصميم يشبه الباندا تتوفر في مواقع محددة مثل “Quarry” و”Stalber” أثناء الفعاليات.

يمكن تمييز المركبة بسهولة من الجو أثناء الهبوط، مما يضيف بعدًا جديدًا للعبة.

خطوات تحديث ببجي موبايل على الجولات

يمكن تحدث ببجي موبايل على أجهزة الاندرويد بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: