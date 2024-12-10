اكتشفوا كل جديد حول علي قد جيبك .. سعر ومواصفات Samsung Galaxy A05 بأجود خامات متاحة في السوق المصري - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:47 مساءً - يبحث العديد من المواطنين والعاشقين لمجال الموبايلات عن سعر ومواصفات Samsung Galaxy A05، ويرغب العديد من المحبين والعاشقين لمجال الموبايلات علي معرفة المواصفات التي نزل بها الهاتف من هذا النوع، والجدير بالذكر ان شركة سامسونج تعمل دائما علي توفير افضل اصدار جديد لها، واشتدت عملية البحث في الآونة الأخيرة علي سعر ومواصفات الهاتف وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا اقرأ نيوز عن سعر ومواصفات Samsung Galaxy A05 من خلال متابعة هذا المقال.

سعر ومواصفات Samsung Galaxy A05

يبحث العديد من المواطنين عن المواصفات والسعر التي نزل بها الهاتف، وسوف نتعرف علي المواصفات بالشكل التالي:

من الهواتف التي تدعم اتصال nano sim.

كما انه يدعم العديد من الأجيال المختلفة من الجيل الثاني والثالث والرابع.

ويتواجد بالهاتف خامة جيدة جدا.

يأتي الهاتف بمعالج قوي والعديد من الاصدارات المتنوعة التي جاء بها، ويتم تقسيمهم الي ثلاثة انواع:

الاصدار الأول من الهاتف يكون برامات 4 جيجا ذاكرة تصل الي 64 جيجا.

بينما ذاكرة رامات تصل الي 4 جيجا بسعة تصل الي 128 جيجا للاصدار الثاني.

كما جاء الاصدار الثالث الي رامات يصل الي 6 جيجا وبسعة تصل الي 128 جيجا.

ويوجد مكان مخصص للكارت الميموري.

وصل سعر الاصدار الأول من الهاتف الي 5 ألاف جنية للنسخة 64 جيجا بجانب رامات 4 جيجا.

وجاءت للنسخة رامات 4 جيجا بجانب 128 جيجا يصل سعرها الي 5300 جنية مصري.

هل هاتف Galaxy A05 جيد؟

تعتبر من أفضل الهواتف التي يبحث عنها الجميع وهي من الفئة الاقتصادية التي جاء الطلب عليها كثيرا من العملاء، ويعتبر الهاتف من افضل الاصدارات التي تستخدم حتي الجيل الرابع.