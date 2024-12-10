اكتشفوا كل جديد حول اقوى منافس على الساحة.. اكتشف مواصفات Oppo Reno 10 Pro Plus 5G بسعر وإمكانيات لا تقارن - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.
كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - يعتبر هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G من بين الهواتف المميزة التي قد أنتجتها الشركة العالمية أوبو، وله الكثير من المواصفات والسمات المميزة، وله أيضا مزايا تتعلق بالتصميم العام وأداء المعالج والشاشة والبطارية وكذلك أداء ومستوى الكاميرات، ومن خلال التقرير نتعرف على أهم المواصفات الخاصة بالجهاز وسعر شراءه في الأسواق مع عرض أبرز العيوب الشائعة لهذا الجهاز.
مواصفات هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
المواصفات
|التفاصيل
|المعالج
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|الهاتف يدعم
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|البطارية
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|الشاشة
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|نظام التشغيل
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|الكاميرا
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مميزات هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
- الهاتف مميز ويدعم الاتصال قريب المدى أو خاصية إن إف سي وخاصية الآي آر.
- الهاتف أتت خاماته من الزجاج والإطار نوعه بلاستيك.
- التحديث الخاص بالتردد وصل حتى 120 هيرتز.
- الشاشة الخاصة بالجهاز نوعها أموليد وعليها طبقة من الحماية وتدعم مليارات من الألوان.
- الهاتف لا يدعم زيادة المساحة التخزينية.
- الهاتف داعم للمايك الإضافي وعازل للضجيج.
- منفذ اليو إس بي نوعه تايب سي.
- الهاتف باللون الأرجواني والرمادي.
عيوب هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
- الهاتف لا يدعم مقاومة الماء والغبار.
- الجهاز جودة تصويره للكاميرا الأمامية أقل من 4 كي.
- لا يدعم هذا الإصدار المنفذ 3.5 مم.
- أداء البطارية مستواه مقبول.
سعر هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
الهاتف متاح في مصر بسعر 23500 جيه مصري بسعة 256 جيجا بايت، بينما يصل سعر الإصدار من الهاتف بنفس السعة في السعودية وصل لـ 2500 ريال سعودي.
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