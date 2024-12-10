اكتشفوا كل جديد حول اقوى منافس على الساحة.. اكتشف مواصفات Oppo Reno 10 Pro Plus 5G بسعر وإمكانيات لا تقارن - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - يعتبر هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G من بين الهواتف المميزة التي قد أنتجتها الشركة العالمية أوبو، وله الكثير من المواصفات والسمات المميزة، وله أيضا مزايا تتعلق بالتصميم العام وأداء المعالج والشاشة والبطارية وكذلك أداء ومستوى الكاميرات، ومن خلال التقرير نتعرف على أهم المواصفات الخاصة بالجهاز وسعر شراءه في الأسواق مع عرض أبرز العيوب الشائعة لهذا الجهاز.

مواصفات هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G



المواصفات التفاصيل المعالج المعالج نوعه كوالكوم سناب دراجون جين 1 ويعمل وفق تكنولوجيا 4 نانو ميتر.

المعالج المتاح في الجهاز أيضا رسومي. الهاتف يدعم الهاتف دعم عدد 2 شريحة اتصال نوعها نانو سيم.

الهاتف يدعم شبكات الاتصال من الجيل 2 إلى الجيل 5. البطارية البطارية سعتها تصل حتى 4700 مل أمبير الشاشة الشاشة أتت بثقب صغير أو نوتش في المنتصف.

الشاشة وصل حجمها إلى مقاس 6.74 بوصة.

الشاشة جاءت بدقة تصل حتى 1240* 2772 بيكسل.

سطوع الشاشة وصل إلى 1400 شمعة. نظام التشغيل نظام التشغيلي في هذا الجهاز وصل إلى أندرويد 13. الكاميرا الكاميرا الخلفية وصلت دقة الأولى منها 50 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية 64 ميجا بيكسل، والثالثة وصل مستوى دقتها إلى 8 مجا بيكسيل فالكاميرا الخلفية أتت ثلاثية في الجهاز.

مميزات هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

الهاتف مميز ويدعم الاتصال قريب المدى أو خاصية إن إف سي وخاصية الآي آر.

الهاتف أتت خاماته من الزجاج والإطار نوعه بلاستيك.

التحديث الخاص بالتردد وصل حتى 120 هيرتز.

الشاشة الخاصة بالجهاز نوعها أموليد وعليها طبقة من الحماية وتدعم مليارات من الألوان.

الهاتف لا يدعم زيادة المساحة التخزينية.

الهاتف داعم للمايك الإضافي وعازل للضجيج.

منفذ اليو إس بي نوعه تايب سي.

الهاتف باللون الأرجواني والرمادي.

عيوب هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

الهاتف لا يدعم مقاومة الماء والغبار.

الجهاز جودة تصويره للكاميرا الأمامية أقل من 4 كي.

لا يدعم هذا الإصدار المنفذ 3.5 مم.

أداء البطارية مستواه مقبول.

سعر هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

الهاتف متاح في مصر بسعر 23500 جيه مصري بسعة 256 جيجا بايت، بينما يصل سعر الإصدار من الهاتف بنفس السعة في السعودية وصل لـ 2500 ريال سعودي.