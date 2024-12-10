اكتشفوا كل جديد حول موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 Kurulus Osman الموسم السادس عبر تردد قناة TRT وقناة الفجر الجزائرية - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:39 مساءً - موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 يتزايد البحث عنه نظرا لأنها واحدا من أشهر مسلسلات الدراما التركية على الاطلاق، حيث تمكن المسلسل من تحقيق نسبة مشاهدة عالية ونجاحا باهرا منذ انطلاق اولى حلقات الموسم الاول على غرار مسلسل قيامة ارطغرل، نظرا لما يشهده المسلسل من احداث تاريخية تدور حول تأسيس الدولة العثمانية التي حكمت العالم لقرن من الزمن، ويقوم ببطولة المسلسل النجم بوراك اوزجيفيت، واليكم توقيت عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 والقنوات الناقلة له.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

وقد تم الاعلان عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 بعد عرض البرومو الدعائي الخاص بالحلقة على القنوات الناقلة ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا، حيث من المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة في مساء الاربعاء من كل أسبوع عبر شاشة TRT التركية وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءاََ بتوقيت المملكة السعودية، على أن يتم اعادة الحلقة في مساء اليوم التالي في نفس الاوقات عبر قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

واليكم تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان والتي يمكنكم من خلالها متابعة كافة الحلقات الخاصة بالمسلسل، علاوة على عدد من المسلسلات التركية المتنوعة من خلال ادخال تلك الاحداثيات على جهاز الريسيفر وضبط القمر الصناعي:

تردد القناة: 11042.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

أو:

تردد القناة: 12073.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

كما يمكنك استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان لمتابعة كافة الحلقات التي تعرض على شاشتها من خلال ادخال تلك الاحداثيات:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: نايل سات.

أو: